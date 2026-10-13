وزير باكستاني: الحكومة لا تعتزم السيطرة سياسياً على مقاطعة خيبر بختونخوا

قال وزير الدولة للشؤون الداخلية في باكستان، طلال تشودري، اليوم الاثنين إن الحكومة في إسلام آباد لا تعتزم السيطرة سياسياً على مقاطعة "خيبر بختونخوا"، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الأحزاب السياسية لمكافحة الإرهاب.

وأشار تشودري، في تصريحات له أوردتها شبكة "جيونيوز" الإخبارية اليوم، إلى أن السلام قد عاد إلى البلاد حين توحدت كافة القوى السياسية تحت مظلة "خطة العمل الوطنية" الأولى، مسلطاً الضوء في الوقت ذاته على تدهور الوضع الأمني ​​في بعض مناطق المقاطعة، حيث وصلت الأوضاع إلى حد منع السكان من إقامة مراسم الزفاف أو تجمعات العزاء.

كما تساءل الوزير عن كيفية إنفاق الأموال المخصصة لحفظ الأمن والنظام في المقاطعة، مشيراً إلى أن "حكومة خيبر بختونخوا أخفقت في إنشاء مختبرات للأدلة الجنائية ومشاريع المدينة الآمنة (Safe City)، رغم بقائها في السلطة لمدة 13 عاماً".

وكانت الرئاسة الباكستانية قد أعلنت أمس حالة الطوارئ في ولاية خيبر بختونخوا إثر اندلاع أعمال شغب وتدهور أمني في الإقليم.