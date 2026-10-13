أسهم التكنولوجيا الآسيوية تهوي لأدنى مستوى في أكثر من شهرين

تراجعت الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين اليوم الثلاثاء، بعدما دفعت موجة بيع حادة لأسهم شركات تصنيع الرقائق المستثمرين إلى إعادة تقييم استثماراتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في ظل احتدام المنافسة، ما عزز الإقبال على السندات الحكومية باعتبارها ملاذًا آمنًا.

وانخفض مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال الأوسع نطاقًا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بأكثر من 2%، ليسجل أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو، بقيادة شركات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.77%، فيما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية بنسبة 0.2%.

وفي كوريا الجنوبية، هبط سهم سامسونج بنسبة 8%، فيما تراجع سهم إس كيه هاينكس بنسبة 10%.

وانخفض سهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات بنسبة 1.8%، بينما هوى سهم كيوكسيا هولدينجز بنسبة 14%؛ كما تراجع سهم سوفت بنك، المستثمر في مجال الذكاء الاصطناعي، بنسبة 8%.

وجاءت موجة البيع بعد هبوط حاد لأسهم شركات الرقائق الأمريكية، عقب تقارير عن تقدم تكنولوجي سريع أحرزته شركة تشانج شين لتكنولوجيا الذاكرة الصينية المنافسة، ما أثار احتمال تمكن الشركات الصينية من تقليص الفجوة التكنولوجية مع منافسيها.

وخلال السنوات الأربع الماضية، استفاد المستثمرون من موجة الذكاء الاصطناعي، إذ ساهم الإنفاق الضخم على هذه التكنولوجيا في تعزيز أرباح الشركات والنمو الاقتصادي، رغم استمرار المخاوف بشأن تركز الاستثمارات والمخاطر المرتبطة به، وما إذا كانت العوائد المنتظرة من هذا الإنفاق ستتحقق بالسرعة الكافية.

وهبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي، الذي يقع في قلب طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، بأكثر من 6%، ليسجل أكبر تراجع يومي له منذ يوليو، عندما أدت تصفية مراكز استثمارية ممولة بالرافعة المالية إلى موجة هبوط استمرت أشهرًا، بدأ سوق الأسهم في سول يتعافى منها بحذر.

كما تراجع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 2.6%، وانخفضت الأسهم التايوانية بنسبة 2% وهبط سهم شركة تشانج شين لتكنولوجيا الذاكرة نفسه بنسبة وصلت إلى 5.3%، مسجلًا أدنى مستوى له منذ طرحه للاكتتاب العام في يوليو، فيما تراجع مؤشر الأسهم القيادية الصينية إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام.

ومن المنتظر أن يشكل استقبال المستثمرين لطرح سندات شركة تينسنت هولدينجز اختبارًا مهمًا لشهية السوق تجاه الذكاء الاصطناعي. وتطرح شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة سندات مقومة بالدولار وباليوان الصيني في الأسواق الخارجية، المعروفة باسم سندات ديم سام، في صفقة مقررة اليوم الثلاثاء يُتوقع أن تجمع ما لا يقل عن 4.5 مليار دولار أمريكي، بما يعادل 18.4 مليار رينجيت ماليزي.

وتراجع عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 5.193%، مبتعدًا قليلًا عن أعلى مستوى له في 24 عامًا، والبالغ 5.364%، الذي سجله الأسبوع الماضي.

وأدى مزيج ضاغط من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والمخاوف بشأن تضخم الدين الحكومي إلى عدة موجات من عمليات بيع السندات خلال الأسابيع الأخيرة، ما دفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات مرتفعة لم تشهدها الأسواق منذ عقود في أنحاء العالم.

وينتظر المتعاملون في الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية غدا الأربعاء، بحثًا عن مؤشرات بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وتشير التسعيرات في الأسواق إلى احتمال بنسبة 80.6% لإبقاء البنك المركزي الامريكي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من الشهر الجاري، ارتفاعًا من 51% قبل شهر، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وستتجه أنظار المستثمرين أيضًا إلى سلسلة نتائج أعمال البنوك الأمريكية المقرر إعلانها هذا الأسبوع، للحصول على مؤشرات بشأن تأثير الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة على أنشطة إبرام الصفقات، ونمو الإقراض، وتكاليف التمويل في القطاع المصرفي.

ومن المقرر أن تعلن 4 من أكبر 6 مؤسسات إقراض أمريكية، وهي جيه بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس وسيتي جروب وويلز فارجو، نتائجها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وساهمت حالة الحذر في الأسواق في إبقاء الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في 18 شهرًا؛ وسجل اليورو 1.1173 دولار، فيما بلغ سعر الين الياباني 158.34 ينًا مقابل الدولار الأمريكي.