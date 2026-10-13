 عمدة موسكو: أكثر من 400 طائرة مسيرة اتجهت نحو منطقة موسكو خلال الليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمدة موسكو: أكثر من 400 طائرة مسيرة اتجهت نحو منطقة موسكو خلال الليل

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 9:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 9:09 ص

أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، أن أكثر من 400 طائرة مسيرة اتجهت نحو منطقة موسكو بين الساعة 8:30 مساء أمس الاثنين والساعة 7:00 صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت العاصمة الروسية (الساعة 5:30 مساء والساعة 4:00 صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش)، وأن الدفاعات الجوية اعترضت معظمها على مسافات بعيدة عن المنطقة.

وقال سوبيانين، عبر قناته على تطبيق ماكس، "بين الساعة 8:30 مساء أمس الاثنين والساعة 7:00 صباح اليوم الثلاثاء، اتجهت 417 طائرة مسيرة نحو منطقة موسكو. وتمكنت الدفاعات الجوية من تحييد معظمها على مسافات بعيدة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف عمدة موسكو أن الدفاعات الجوية دمرت 65 طائرة مسيرة كانت تقترب من المدينة خلال هذه الفترة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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