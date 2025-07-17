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أعلن نادي دي سي يونايتد الأمريكي مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المدربي السويسري ريني فايلر، المدير الفني الأسبق للأهلي.

قال النادي الأمريكي في بيانه أن فايلر يتمتع بخبرة 24 عاما في مجال التدريب، وحقق بطولة الدوري في بلجيكا وسويسرا ومصر.

وأشار إلى أن فايلر (51 عاما) تنقل بين أندية أندرلخت البلجيكي، والأهلي المصري، وأراو ولوزيرن في سويسرا، ونورمبرج الألماني، وكاشيما الياباني.

كما عمل المدرب السويسري مع فريق سيرفيت لفترة قصيرة، وتولى منصب المدير الرياضي للنادي.

وعمل ريني فايلر مدربا للأهلي بين أغسطس 2019 وسبتمبر 2020، ورحل سريعا بعدما حقق لقبي الدوري والسوبر، وتأهل بالفريق لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.