تركيا وسلطنة عمان توقعان مذكرة تفاهم بمجال الطاقة

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار توقيع بلاده وسلطنة عمان مذكرة تفاهم للتعاون بمجال الطاقة.

وأفاد بيرقدار بمنشور على منصة "إكس"، الاثنين، بأنه عقد اجتماعا مع نظريه العماني سالم بن ناصر العوفي، في إطار زيارة عمل إلى العاصمة مسقط، لتعزيز إمكانات الطاقة بين البلدين.

وصرح بأن تركيا وعمان وقعتا مذكرة تفاهم ستمهد الطريق لتعاون ملموس في قطاع الطاقة.

وقال: "نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى العمل المشترك في مجالات من استكشاف النفط والغاز الطبيعي إلى نقلهما ومعالجتهما".

وأضاف: "آمل أن تتعمق هذه الاتفاقية التي ستعزز تعاوننا القائم في مختلف القطاعات، بمشاريع ملموسة في الفترة المقبلة، وأن تحقق مكاسب متبادلة لكلا البلدين".

وأشار بيرقدار، إلى أنه التقى رئيس جهاز الاستثمار العماني عبدالسلام بن محمد المرشدي، وأنهما ناقشا فرص الاستثمار المحتملة في البلدين ودول أخرى في مجالات متعددة، من النفط والغاز الطبيعي إلى الطاقة المتجددة والبنية التحتية للكهرباء.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الطاقة التركية بشأن زيارة بيرقدار إلى عمان، اتخذت شركة النفط التركية TPAO خطوة مهمة نحو توسيع حضورها في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز عالي الجودة في عمان.

ووقّعت شركة النفط التركية اتفاقية ثلاثية الأطراف مع وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، وشركة "أوكيو" الرائدة في اكتشاف النفط والغاز في عمان.

وبموجب الاتفاقية، منحت وزارة الطاقة والمعادن العمانية شركةَ البترول التركية وشركة "أوكيو" حقوقا حصريا لمدة 3 أشهر لتقييم وفحص حقول محددة.

أيضا وقعت شركة البترول التركية وشركة "أوكيو" اتفاقية تعاون لاستكشاف فرص جديدة.