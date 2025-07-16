وزير الأوقاف الفلسطيني: المسجد الإبراهيمي ملكية خاصة للمسلمين

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أكد وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني محمد نجم، إن المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية "ملكية خاصة للمسلمين ولا يحق لأحد تغيير واقعه التاريخي".

جاء ذلك أثناء تفقده المسجد، اليوم الأربعاء، بعد قرار إسرائيلي الثلاثاء، بنزع الصلاحيات الإدارية الفلسطينية عن المسجد ونقلها إلى مجلس استيطاني، وفق بيان لوزارة الأوقاف.

وقال "نجم"، إن الحرم الإبراهيمي "ملكية إسلامية خالصة للمسلمين وحدهم، ولا يحق لأحد المساس به أو تغيير واقعه التاريخي والديني".

وأضاف أن "الوجود الفلسطيني في الحرم ثابت وراسخ رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة عليه".

وذكر أن وزارة الأوقاف "تتابع عن كثب كل الانتهاكات التي يتعرض لها الحرم، وتقوم بالتنسيق مع الجهات الرسمية والدولية لحماية هذا المعلم الديني والتاريخي من المخاطر المحدقة به".

وشدد الوزير على "التمسك الكامل بالسيادة الفلسطينية على المسجد، باعتباره وقفاً إسلامياً تديره وزارة الأوقاف الإسلامية".

ودعا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" والمؤسسات الدولية إلى "التحرك العاجل لحماية الحرم، باعتباره موقع تراث عالمي مهدد بالخطر"، وفق البيان.

وأكد أن الحرم "سيبقى معلماً إنسانياً إسلامياً خالصاً، وهوية فلسطينية راسخة، ولن يكون جزءاً من مشاريع الاحتلال الاستيطانية"، وأن العمل "سيتواصل على كل المستويات القانونية والدبلوماسية والشعبية لحمايته والدفاع عنه".

والثلاثاء، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن نقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل إلى المجلس الديني "يهودي" الاستيطاني في مستوطنة "كريات أربع".

وبينما لم توضح الصحيفة طبيعة تلك الصلاحيات، قالت إن الخطوة تهدف إلى "الدفع نحو تنفيذ تعديلات هيكلية في الموقع".