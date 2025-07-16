القسام تعلن استهداف آليات وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة

أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة حماس، الأربعاء، استهداف آليات وعسكريين إسرائيليين شرقي وجنوبي قطاع غزة خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن ردودها على استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب منذ أكثر من 21 شهرا.

وقالت "القسام"، في بيان، إن مقاتليها أفادوا بعد عودتهم من خطوط القتال بقصف "تجمع لجنود وآليات العدو (الإسرائيلي) قرب صالة المهند بمنطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس (جنوب) بقذائف الهاون، الثلاثاء".

وذكرت أن مقاتليها بالاشتراك مع سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، قصفوا "موقع قيادة وسيطرة للعدو بمنطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، بعدد من قذائف الهاون".

وفي بيان آخر، قالت "القسام" إن مقاتليها استهدفوا في 7 يوليو الجاري "ناقلة جند صهيونية وجرافتين عسكريتين من نوع D9 بقذيفتي تاندوم وقذيفة الياسين 105، قرب دوار الإصلاح في شارع المنطار بحي الشجاعية شرق مدينة غزة"، وذلك "بعد عودتهم من خطوط القتال".

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي على ذلك، لكنه أعلن الأربعاء في بيان على منصة "إكس" عن إصابة جندي بجروح خطيرة في معركة جنوبي قطاع غزة في وقت سابق من اليوم.