فاروق فلوكس: لم أبك في حياتي كما بكيت يوم هزيمة يونيو 1967

استرجع الفنان فاروق فلوكس ذكرياته مع هزيمة يونيو 1967، قائلا إنه بكى فيها كما لم يبكِ من قبل في حياته.

ووصف خلال مقابلة تلفزيونية لـ «Extra News» حالة الزهو والثقة التي غذتها وسائل الإعلام وخطابات الرئيس الراحل عبد الناصر، قائلا: «لو تحدثت كثيرا عن هذا الموضوع سأبكي، لأنني لم أتصور أننا ممكن نكون كده»، مضيفا: «يوم 28 مايو جمال عبد الناصر قال خطاب معناه: ما هذه إسرائيل؟»، (في إشارة إلى التقليل منها).

وتابع: «يوم 5 يونيو، بدأنا نكتب بناءً على ما يقال في الإذاعة: أسقطنا كذا طائرة.. وكنا فرحانين».

وأوضح أن لحظة إدراك الحقيقة جاءت مع عبارة الإذاعة الصادمة بعدما فوجئوا بسماع «وستبقى قناة السويس مصرية»، متسائلا: «ما الذي أتى بتل أبيب وممر متلا إلى قناة السويس؟ الذي يفهم يفهم، وهنا أدركنا الموقف».

وكشف عن استمرار تقديمه للعروض المسرحية إبان تلك الفترة، منها رائعة نجيب محفوظ «زقاق المدق»؛ ولكنها لم تصور بسبب مشكلات كثيرة.

ولفت إلى إعادة كتابتها مسرحيًّا بواسطة الكاتب والمنتج بهجت قمر، مشيرا إلى فشل تصوير المسرحية للمخرج حسين كمال بسبب رفض بطلة العمل معالي زايد التصوير.