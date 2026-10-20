أعلن إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي لمواجهة أيك آثينا اليوناني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

ويستضيف ملعب «الاتحاد» مواجهة مانشستر سيتي وأيك آثينا، في لقاء يشهد تواجد النجم النرويجي إيرلينج هالاند على مقاعد البدلاء، بعدما قرر الجهاز الفني عدم الدفع به ضمن التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام أيك آثينا على النحو التالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: لويس، دياز، خوسانوف، جفارديول.

خط الوسط: أندرسون، فرنانديز، ألان.

خط الهجوم: شرقي، فودين، سامبا.

بدلاء مانشستر سيتي أمام أيك آثينا:

رولي، بيتينيلي، جيهي، ندياي، إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو، آيت نوري، ريس، بوعدي، مكايدو، براينوایت.