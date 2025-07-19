ترامب يعلن إطلاق سراح 10 محتجزين من غزة قريبا

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، أنه سيتم إطلاق سراح 10 محتجزين من غزة قريبا، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأدلى ترامب بهذا التعليق خلال عشاء مع أعضاء في مجلس النواب في البيت الأبيض، وفق شبكة الحدث.

كما أشاد الرئيس بجهود مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.

وتابع ترامب: «استعدنا معظم الرهائن. سنستعيد عشرة رهائن آخرين قريبا جدا، ونأمل أن ننتهي من ذلك بسرعة».

جاء ذلك بينما يشارك مفاوضون من إسرائيل وحركة حماس في أحدث جولة من محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة منذ السادس من

يوليو.

وتُجرى مناقشات حاليًّا، حول مقترح تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.