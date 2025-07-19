مصرع طفلة غرقا في مصرف زراعي بالفيوم

لقيت طفلة بالفيوم مصرعها غرقًا، إثر سقوطها في مصرف زراعي بقرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم.

وتمكن الأهالي من انتشال الجثة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مستشفي الفيوم العام، يفيد بوصول الطفلة روان محمد ربيع، جثة هامدة، إثر سقوطها في ترعة صرف زراعي.

وانتقلت الشرطة إلى المستشفى العام، وتبين من الكشف الظاهري على الجثة أن سبب الوفاة هو اسفكسيا الغرق.

وأقر والد الطفلة، بأنها كانت تلهو في الشارع، وذلت قدميها فسقطت في ترعة صرف زراعي ، ولم يتهم أحدًا بارتكاب الواقعة.

وأودعت الجثة مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.