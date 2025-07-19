القوات السورية تصل مشارف السويداء استعدادا للدخول وفض الاشتباك

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وصلت حشود لقوات الأمن السوري إلى مشارف محافظة السويداء، وذلك بعدما أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس برّاك أن إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار.

وتناقلت وسائل إعلام سورية أنباء بأن وزارة الدفاع أمهلت مقاتلي العشائر البدوية حتى فجر السبت لمغادرة محافظة السويداء.

وأشارت المعلومات إلى أن الوزراة طلبت من مقاتلي العشائر تسليم السلاح الذي استولوا عليه من مستودعات تابعة لمجموعات مسلحة في السويداء.

ومن المتوقع أن يكون دخول قوات وزارتي الأمن والدفاع إلى المحافظة لفض الاشتباك، وفق شبكة العربية.

ويتضمن تفاصيل الاتفاق، دخول مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية للمحافظة، ودمج عناصر الفصائل من السويداء بالأمن ووزارة الدفاع وتكليفها بالتعاون مع وحدات أخرى بحفظ الشرطة والأمن داخل المحافظة.

كما يشمل الاتفاق تسليم السلاح الثقيل والمتوسط من البدو والدروز مع دمج الدروز بالمستقبل السياسي في المرحلة المقبلة.

ويندرج ضمن الاتفاق كذلك إمكانية خروج من يرفض الاتفاق عبر طريق آمن خارج البلاد، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وفق القانون من الطرفين.

جاءت هذه التطورات بعدما اندلعت اشتباكات مساء الجمعة عند المدخل الغربي لمدينة السويداء بين مسلحين من العشائر والفصائل الدرزية الموجودة داخلها.