أنغام للجمهور في حفلها بمهرجان العلمين: أجلوا الخناقة شوية

في لقطة طريفة خلال حفلها بمهرجان العلمين، تدخلت النجمة أنغام لفض اشتباك خفيف بين جمهورها بعد أن تباينت طلباتهم بين أغنيتين مختلفتين، لترد مازحة: «كله هيتغنى متقلقوش، أجلوا الخناقة دي شوية»، وسط ضحكات وتصفيق الحاضرين.

وداعبت أنغام جمهورها الذي هتف باسمها قائلًا: «بنحبك يا فنانة»، فردت عليهم ضاحكة: «يا أنغام، قولوا يا أنغام»، ثم أضافت برسالة مؤثرة: «أنا كمان بحبكم، والله بحبكم جدا جدا، انتو الفرحة اللي فيا».

وافتتحت أنغام حفلها بأغنية «عمري معاك» التي أصدرتها عام 2003، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي استقبلها بحفاوة وهتافات حارة، لتقدم بعدها باقة من أجمل أعمالها وسط أجواء من البهجة.

وظهرت أنغام على المسرح بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا فضيًا وشعرًا منسدلًا على كتفيها، في ليلة موسيقية مبهجة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الذي يضم في دورته الثالثة كوكبة من النجوم، من بينهم عمرو دياب، تامر حسني، أصالة، محمد منير، رامي جمال، تامر عاشور، ويجز، مروان بابلو، ليجي سي، وفرقة كايروكي.