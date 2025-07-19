جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية "نوعية" استهدفت مطار بن جوريون الرئيسي قرب تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2".

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان متلفز، إن الجماعة نفذت عملية عسكرية "نوعية" استهدفت مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين2".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وتسبب في تفعيل صفارات الإنذار بعدة مناطق منها القدس وتل أبيب وإيلات.

وأضاف سريع: "العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار".

وأردف: "عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه".

ويهاجم الحوثيون السفن التابعة لإسرائيل وتلك المتوجهة إليها رفضا لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها تل أبيب على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.