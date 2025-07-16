الصحة السورية: العثور على جثث مدنيين وأمنيين بمشفى السويداء بعد انسحاب مسلحين منه

أعلنت وزارة الصحة السورية، الأربعاء، العثور على جثث عشرات المدنيين ورجال الأمن في مستشفى السويداء، بعد انسحاب "المجموعات الخارجة عن القانون" منه.

وأفادت الوزارة في بيان على منصة تلجرام، بـ"العثور على عشرات الجثث في مستشفى السويداء الوطني بعد انسحاب المجموعات الخارجة عن القانون منه".

وأضاف البيان: "بعد الكشف على الجثث تبين أنها تعود لعناصر من قوات الأمن ومدنيين داخل مستشفى السويداء".

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع السورية، إن "مجموعات مسلحة خارجة عن القانون" تمركزت داخل المستشفى الوطني في محافظة السويداء جنوبي البلاد، ونشرت قناصين على أسطحه، حيث استهدفت قوات الجيش.

والاثنين، دخلت قوات من الجيش السوري السويداء لاستعادة الأمن وحماية الأهالي، بعد اندلاع اشتباكات بين جماعات مسلحة من الدروز والبدو في المحافظة، خلّفت عشرات القتلى، قبل أن تعلن حكومة دمشق مساء الأربعاء عن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء، واندماج المحافظة بشكل كامل ضمن الدولة.

ووفق مصادر محلية للأناضول، فإن معظم الضحايا من عناصر المجموعات المسلحة، بينما تضرر بعض المدنيين جراء الاشتباكات التي أسفرت عن أكثر من 30 قتيلا و100 جريح، وفق أحدث إحصائية نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، مساء الاثنين.