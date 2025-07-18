رينارد: حكيمي الأحق بالكرة الذهبية

يرى الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب السابق، أن أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، هو من يستحق التتويج بالكرة الذهبية في الموسم الحالي.

وكان دور أشرف حكيمي واضحا في موسم باريس سان جيرمان التاريخي، بعدما توج الفريق بالبطولات المحلية ودوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي لأول مرة في تاريخه.

وقال رينارد في تصريحات عبر موقع " le360": "عندما تنشأ في ريال مدريد، فهذا في حد ذاته دليل على امتلاكك لمؤهلات كبيرة، في ذلك الوقت، ناصر لارغيت، الذي كان مديرًا تقنيًا وطنيًا، أشاد بحكيمي كثيرًا أمامي".

وأضاف: "حكيمي واحد من أفضل اللاعبين في العالم حاليا، بالنسبة لي هو الأحق بالكرة الذهبية هذا الموسم، لما قدمه من مستوى استثنائي وثبات في الأداء وحسم في كل مبارياته".

وأنهى: "اليوم، أشرف حكيمي هو أفضل لاعب في القارة، وبالنظر إلى صغر سنه، فهو بعيد كل البعد عن إنهاء مسيرته أو التوقف عن إضافة المزيد إلى سجله الحافل".