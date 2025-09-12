وزير الخارجية الأردني: حكومة إسرائيل مارقة مجبولة على الكراهية ترى نفسها فوق القانون

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال كلمة في جلسة طارئة لمجلس الأمن يوم الخميس، إن حكومة إسرائيل مارقة مجبولة على الكراهية ترى نفسها فوق القانون.



ودانت المملكة الأردنية بأشد العبارات الهجوم الذي شنته إسرائيل على دولة قطر، مؤكدا أن تل أبيب لا تترك فرصة إلا وتستغلها لتأجيج الصراع ونشر الفوضى وتعميم العنف في المنطقة.

وأضاف الوزير أن هذه الحكومة ترى نفسها "فوق القانون" وهو ما انعكس في الهجوم على قطر الذي يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وهجوما جبانا على عاصمتها.

وأدان الوزير العدوان الغادر الغاشم، مؤكدا أن الأردن يقف مع قطر في كل خطواتها لحماية أمنها.

كما اتهم حكومة الاحتلال بـ"الكذب في كل تبريراتها للغدر بقطر"، مشيرا إلى أن الاحتلال غدر بدولة تعمل بلا كلل مع مصر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة تبادل محتجزين.

وأشار الصفدي إلى أن مبادرة السلام العربية تنتظر تفاعلا إيجابيا من الاحتلال منذ عام 2002، في دلالة على استمرار تجاهل الاحتلال لجهود السلام.

وخلال كلمة الأردن في مجلس الأمن، أكد الصفدي أن الظلم جاوز المدى، ودعا إلى إنهاء هذا العدوان قبل فوات الأوان.

وشدد في السياق، على ضرورة أن يحمي المجلس ما تبقى من صدقية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لإعادة الإيمان بأن القيم الإنسانية والقانون الدولي وجدا ليطبقا دون تمييز.