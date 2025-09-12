مندوب مصر بمجلس الأمن: القانون الدولي يكفل لقطر كافة الخيارات للتعامل مع العدوان الإسرائيلي

أدان السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة، مشيرا إلى ارتكابه في ظل جريمة إبادة جماعية وتهجير واحتلال لأراضي الشعب الفلسطيني يتعين إنهاؤه.

وأعرب خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن الطارئة لبحث الاعتداء على الدوحة، عن أسفه إزاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائمه، في ظل عدم اتخاذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات رادعة، وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح أن استهداف المكتب السياسي لحركة حماس في قطر يمثل «خرقا فاضحا» لميثاق الأمم المتحدة، معربا عن تضامن مصر الكامل ووقوفها مع الشقيقة قطر وتقديرها لجهودها المضنية لوقف الحرب واستعادة الاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى تأكيد مصر أن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يكفلان لقطر والدول العربية التي وقع عليها اعتداء إسرائيلي مماثل كافة الخيارات للتعامل مع العدوان، والذي لا يجب لمجلس الأمن أن يقف أمامه متفرجًا.

وأكد أن الاعتداء يكشف «بشكل قاطع» الجهة المعرقلة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى سعي الاحتلال إلى «إطالة أمد الحرب لأهداف سياسية ودينية متطرفة، ترمي إلى تهجير الشعب الشقيق ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية، إلى جانب حسابات داخلية معلومة».

ولفت إلى أن القصف استهدف اجتماعا كان مخصصًا لمناقشة العرض الأخير لوقف الحرب، مشددا أنه يزيد من تأّزم مسار المفاوضات ويصعب من فرص الحل.

وتساءل «كيف ستفلح جهود الوساطة في إقناع كافة الأطراف بجدوى الحل السلمي، بينما تعتدي إسرائيل على من يُيسر هذا الحل ويتوسط له؟».

وأكد أن الاعتداء الإسرائيلي الغاشم يعكس بشكل واضح «أيديولوجية سياسة إسرائيلية لا تعرف سوى لغة القتل والدمار والعدوان»، مشددا أنها باتت تعتدي على من يقدم لها يد العون.