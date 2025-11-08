وفاة جيمس واتسون المشارك في اكتشاف البنية الحلزونية المزدوجة للحمض النووي عن عمر 97 عاما

توفي جيمس دي واتسون، الذي شارك في اكتشاف البنية الحلزونية المزدوجة للحمض النووي عام 1953، والتي ساعدت في إشعال شرارة ثورة طويلة الأمد في مجالات الطب ومكافحة الجريمة وعلم الأنساب والأخلاقيات عن عمر ناهز 97 عاما.

وأدت هذه الانفراجة العلمية، التى تمت حين كان واتسون، الطائش المولود في شيكاغو، لا يزال في الرابعة والعشرين من عمره، إلى تحوله لشخصية تحظى بالتقدير في مجال العلوم طوال عقود.

لكن قرب نهاية حياته، واجه واتسون الإدانة والتوبيخ المهني بسبب تصريحات مسيئة، بما في ذلك قوله إن الأشخاص سود البشرة أقل ذكاء من الأشخاص بيض البشرة.

وحصل واتسون على جائزة نوبل عام 1962 مناصفة مع فرانسيس كريك وموريس ويلكنز لاكتشاف أن الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين أو "دي إن أيه" عبارة عن حلزون مزدوج، يتكون من سلسلتين يلتفان حول بعضهما البعض لتشكيل ما يشبه سلما طويلا يلتوي برفق.