مهرجان بورسعيد السينمائي يكرم خبير المكياج محمد عشوب

في تقدير لمسيرة فنية استثنائية، يكرم مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، خبير المكياج السينمائي محمد عشوب، وذلك خلال فعاليات الدورة الأولى للمهرجان، دورة النجم الكبير محمود ياسين، والمقرر انعقادها في الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر المقبل.

يُعد الدكتور محمد عشوب أحد أبرز رواد فن المكياج السينمائي عربيًا ودوليًا، حيث شارك في أكثر من 250 عملًا سينمائيًا وتلفزيونيًا، وتعاون مع نخبة من كبار المخرجين والنجوم، كما عُرف بكونه الماكير الخاص لعدد من الرؤساء والملوك والزعماء العرب، ما يعكس مكانته المرموقة وثقة الشخصيات الكبرى في موهبته.

شارك عشوب في عدد من الإنتاجات العالمية، منها: عمر المختار، كليوباترا، الخرطوم، الرسالة، الإنجيل، بالإضافة إلى أعمال إيطالية وفرنسية وإنجليزية وأمريكية.

أما في السينما المصرية فقد أبدع في أعمال راسخة في وجدان الجمهور مثل: أبناء الصمت، الباطنية، الأمبراطور، أيام السادات، البيه البواب، المشبوه، الهروب، زوجة رجل مهم، ضد الحكومة، وكالة البلح، ليلة البيبي دول، المسافر (بطولة عمر الشريف).

لم يقتصر عطاؤه على المكياج فقط، بل خاض أيضًا تجربة الإنتاج في أفلام مثل: قدر امرأة، ليه يا دنيا، حينما يسبح الحب (إنتاج مشترك مع إندونيسيا)، إلى جانب المسلسل العربي العالمي ليلة السقوط الذي يتناول إجرام تنظيم داعش في إقليم كردستان، بمشاركة نجوم من مختلف أنحاء العالم العربي.

وفي الدراما التلفزيونية، قدّم عشوب بصماته في أعمال مثل: دموع صاحبة الجلالة، الأرض الطيبة، التوأم، ذات، بدون ذكر أسماء، صديق العمر، الجماعة 2، الضاهر، من أطلق الرصاص على هند علام.

يشغل الدكتور محمد عشوب رئاسة الجمعية المصرية الأفروآسيوية للفنون والثقافة والآداب، كما يقوم بتدريس مادة التنكر منذ أكثر من عشر سنوات ، ويُعد من أبرز المدربين في مصر والسعودية.

يأتي هذا التكريم ليؤكد الدور الكبير الذي لعبه الدكتور محمد عشوب في ترسيخ فن المكياج السينمائي كجزء أصيل من الصناعة الفنية المصرية والعربية، وإسهاماته الممتدة التي جعلت منه علامة بارزة في تاريخ السينما.