معسكر النصر يبدأ بـ7 لاعبين أجانب

انطلق معسكر فريق النصر السعودي الذي يستعد من خلاله للموسم الجديد 2025-26 بتواجد 7 لاعبين أجانب فقط.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن معسكر النصر بدأ بـ7 لاعبين أجانب استعدادا للموسم المقبل.

وأوضحت أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي محمد سيماكان، غابا عن التدريب الأول بعدما حصلا على إذن من المدير الفني للفريق خورخي جيسوس، حيث سينضمان في معسكر الفريق بالنمسا.

وشهدت التدريبات تواجد كلا من: "البرازيلي بينتو ماتيوس، الإسباني إيميريك لابورت، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في التدريب، البرتغالي أوتافيو مونتيرو، السنغالي ساديو ماني، البرازيليين ويسلي جاسوفا وأنجيلو جابرييل".

النصر كان قد أعلن التعاقد مع جيسوس مدرب الهلال السعودي السابق ليكون خلفا للإيطالي ستيفانو بيولي، الذي رحل عن الفريق، نهاية شهر يونيو الماضي.