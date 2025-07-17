تأجيل حفل روبي وليجي سي في الساحل الشمالي

أعلنت إدارة الشركة المنظمة لحفلة المطربة روبي ونجم الراب المصري الصاعد «ليجي سي - Lege Cy»، في الساحل الشمالي، والتي كان مقرر إقامتها غدا الجمعة الموافق 18 يوليو الجاري، تأجيل موعده إلى يوم الجمعة 25 يوليو المقبل.

وأصدرت الشركة المنظمة بياناً صحفياً توضح سبب تأجيل الحفل، والذي يرجع إلى عدم استكمال التجهيزات النهائية للمسرح والإضاءات بسبب عدم استخراج التصاريح الكاملة للحفل نتيجة للحريق الذي حدث في أحد شواطئ الساحل الشمالي خلال الفترة القليلة الماضية.

وعلى جانب آخر، شاركت روبي في أغنية جديدة تحمل عنوان «تاني»، مع الفنان المصري أحمد سعد ضمن أغاني ألبوم بيستهبل، والأغنية من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس ومن إخراج أحمد عبدالواحد.

بينما يحيي ليجي سي حفلاً في مهرجان العلمين الجديدة 2025، يوم 15 أغسطس المقبل، ويشاركه الحفل نجم الراب الشهير مروان بابلو، في ليلة موسيقية فريدة تمثل ذروة فعاليات الأسبوع السادس من المهرجان.