رئيس موازنة النواب: اقتصاد مصر قادر حاليًا على توفير مليون فرصة عمل سنويا

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنقضية مدته، إن الاقتصاد المصري أصبح قادرًا على خلق مليون فرصة عمل سنويا.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC» أن قدرة الاقتصاد المصري على التشغيل شهدت تطورا على صعيد التشغيل وخفض البطالة.

وتابع: «وصلنا إلى 900 ألف فرصة عمل، واقتصاديا حاليا قادر على أنه يولد مليون فرصة عمل سنويًا، يدخل مصر سنويا 800 ألف شاب إلى سوق العمل، والاقتصاد يوفر فرص عمل للـ 800 ألف ويسحب من البطالة المتراكمة من السنوات الماضية».

وأشار إلى استهداف الحكومة خفض نسبة البطالة خلال العام المالي الجديد 2025-2026 إلى 6.5% مقارنة بـ 7% العام الماضي من إجمالي قوة العمل البالغة 32 مليون مواطن، مشيرا إلى أن نسبة البطالة تشكل أكثر من 2 مليون.

واعتبر أن الاستثمار يمثل «الفيتامين» الضروري لإنعاش جسم الاقتصاد وتحقيق معدلات النمو، كاشفا أن حجم الاستثمارات خلال العام المالي المنصرم بلغ 2 تريليون جنيه مصري.

ولفت إلى وصول الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي إلى 17.3 تريليون جنيه، مشيرا إلى استهداف وزارة التخطيط تحقيق20.4 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025-2026.