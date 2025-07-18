أعرب الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن عدم ارتياحه لـ «روشتات» صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار تقييمه للمسار الاقتصادي الحالي، قائلا: «روشتات صندوق النقد الدولي أنا مش مرتاح لها».

وطالب خلال لقاء ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» بضرورة تشكيل «مجموعة اقتصادية جديدة» ، معقبا: «نحن نحتاج وزارة جديدة، مع التقدير للوزراء جميعا الكل يؤدي بدون شك، وما فيش انتقاد لأداء، الكل يبذل ما عنده، ولكن زي المريض لما يروح لدكتور كويس ومجابش العلاج النتيجة اللي عايزها، بيروح لدكتور ثاني فيه وصفة ثانية، فنحن بحاجة إلى مجموعة اقتصادية جديدة».

ورد على سؤال الإعلامي مصطفى بكري، بشأن تساءل بعض الناس عن جدوى الإنفاق على البنية التحتية ومقولة «هو إحنا هنأكل كباري وطرق؟».

ودافع رئيس حزب الوفد، عن هذه المشروعات، معتبرا أنها ركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، قائلا: «الكباري والطرق لا شك في غاية الأهمية، أنا هبني وهعمل المدن الجديدة إزاي؟ الطرق والكباري بتوفر لنا وقت وفلوس؛ إحنا عايزين المزيد».

وانتقد التقليل من مشروعات البنية التحتية، متابعا: «ميصحش أبدًا أننا منقدرش.. كلنا عايشين وشايفيين إيه اللي عملته لنا الكباري والطرق».

وشدد أن الإشادة بالبنية التحتية يجب ألا تغفل ضرورة تحقيق التوازن مع قطاعات أخرى، معقبا: «المفترض بجانب الطرق والكباري، مصانع ونظرة ثانية للتعليم مطلوبة، هناك مسائل أخرى نحتاجها».