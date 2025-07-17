شيرين دياب تشيد بمسلسل كتالوج: نقل تجربة الفقد بمنتهى الصدق

أشادت المؤلفة شيرين دياب بمسلسل "كتالوج"، الذي يُعرض حاليًا على منصة نتفليكس، معتبرةً أنه قدّم تجربة الفقد بصدق نادر، ووصل إلى مشاعرها الشخصية بشكل عميق.

ونشرت دياب، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، منشورًا شخصيًا قالت فيه: "أول مرة أكتب بوست شخصي، فقدت زوجي في حادث من ست سنوات. كان أصعب يوم في حياتي، وكنت أتصور إن الحزن هيخف مع الوقت، لكن اكتشفت إنني لا أعيش ألم فقد الزوج فقط، بل أواجه أيضًا ألم اليتم اللي بيشعر به أولادي، لما تمسح من قاموسهم كلمة (بابا) إلى الأبد".

وأضافت: "استطاع مسلسل كتالوج إنه ينقل تجربة الفقد الصعبة دي بمنتهى الصدق".

وختمت دياب منشورها بتوجيه الشكر لصُنّاع العمل قائلة: "شكرًا من القلب لكل فريق المسلسل: للمنتج الشاطر اللي تحمس لمشروع مختلف، وللسيناريست الموهوب، وللمخرج المبهر، ولكل أبطال المسلسل على أدائهم الحقيقي".

يُذكر أن مسلسل "كتالوج" من تأليف أيمن وتار، وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج أحمد الجنايني، ويشارك في بطولته: محمد فراج، وريهام عبد الغفور (ضيفة شرف)، وتارا عماد، وخالد كمال، وبيومي فؤاد، وسماح أنور، وصدقي صخر، ودنيا سامي، وعلي البيلي، وريتال عبد العزيز، وأحمد عصام السيد.