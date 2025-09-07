عرض كرنڤال الأشباح يقدم لياليه بمسرح مديرية التربية والتعليم في السويس

قدمت بمسرح مديرية التربية والتعليم بالسويس، ليالي العرض المسرحي "كرنڤال الأشباح" لفرقة بيت ثقافة الملك فيصل، على مدار أسبوع، ضمن فعاليات مهرجان "500 ليلة مسرحية"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم ورعاية المواهب الشابة.

والعرض تأليف موريس دي كوبرا، وإخراج أحمد رضوان، وتدور أحداثه في مقبرة "بير لاشيز"، إذ يجتمع الموتى في ناد خيالي مع شخص يعرف بالحاجب، ويتبادلون ذكرياتهم عن الحياة التي عاشوها، إلى أن يظهر "البروفسير" الذي يختار بعضهم بعناية لإعادتهم إلى عالم الأحياء، من خلال دواء قام بتجربته على الفئران، ينساق الجميع وراء شهواتهم، باستثناء "امرأة" واحدة تقرر التضحية بنفسها، لكن حينها يقرر مساعد "البروفسير" تفجير المكان، طمعا في احتكار الاختراع.

و"كرنفال الأشباح" بطولة نخبة من فناني السويس الشباب، أشعار أحمد عايد، وموسيقى وألحان محمد طاهر، وتصميم الملابس والديكور رامي عاطف، وتصميم الاستعراضات عمر حسين.

وأوضح المخرج أحمد رضوان، أن العمل يناقش الصراع بين الخير والشر، والفقر والثراء، من خلال مجموعة من الموتى يفاجئون بدواء يعيدهم إلى الحياة.

وأضاف أن العرض يعد بمثابة تجربة تفاعلية جديدة، حيث تبدأ أحداثه من خارج المسرح.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة السويس، بإدارة هويدا طلعت.

وتأتي الفعاليات تنفيذا لمشروع أطلقته هيئة قصور الثقافة في أعقاب ختام مهرجان فرق الأقاليم المسرحية، ويشمل تقديم 500 ليلة مسرحية خلال الموسم الحالي بهدف الوصول إلى جمهور أوسع في مختلف المحافظات، تعزيزا للحراك المسرحي.