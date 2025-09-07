رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من عالم يضم 25 قوة نووية

حذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية من عالم يضم ما يصل إلى 25 دولة مسلحة نوويا.

وأضاف رافائيل جروسي لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية اليومية في تقرير، تم نشره اليوم الأحد "بدون الرغبة في إثارة ذعر، فإن خطر اندلاع صراع نووي اليوم أعلى مما كان عليه في الماضي".

وذكر جروسي، أنه في مرحلة ما، يمكن أن تمتلك 20 إلى 25 دولة أسلحة نووية، إلا أنه لم يحدد إطارا زمنيا. حاليا، توجد هناك تسع قوى نووية، طبقا لما ذكره العديد من الخبراء.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "عملية نزع السلاح أو التخفيض المنظم للترسانات النووية وصل إلى طريق مسدود".

وأضاف أن "هؤلاء الذين يمتلكون أسلحة نووية ينتجون المزيد منها، بما في ذلك الصين". وأشار أيضا إلى أن هناك حديثا غير رسمي بشكل متزايد عن ضربات نووية تكتيكية وهو ما وصفه بأنه مثير للقلق.

وقال جروسي إنه قلق من أن زعماء في العديد من الدول أعلنوا عن نيتهم امتلاك أسلحة نووية.