شباب الزمالك يهزم زد بثلاثية في بطولة الجمهورية

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2008، على زد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الأولى من المرحلة الأولى، من مسابقة دوري منطقة الجيزة.

سجل ثلاثية الزمالك، عمر وليد "هدفين"، ومحمد عبد الونيس "هدفًا".

سيطر لاعبو الزمالك على أوقات كثيرة من اللقاء، واستطاعوا تسجيل ثلاثة أهداف على مدار الشوطين، عن طريق عمر وليد "هدفين" في الدقائق 14 و 77، ومحمد عبد الونيس في الدقيقة 96 من زمن المباراة.

وحرص على حضور المباراة كل من، بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، وعادل المأمور المدير الفني لحراس مرمى قطاع الناشئين، وتامر عبد الحميد "دونجا" نائب المدير الفني للقطاع، وشكري حسن المدير الإداري، حيث قدموا التهنئة للاعبين وطالبوهم بمواصلة العمل والتركيز في الفترة المُقبلة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق 2008 من، محمد ثابت مدربًا، عبد العال فراج مدربًا مساعدًا، شريف فوزي مدربًا لحراس المرمى، أحمد محارب إداريًا، إبراهيم أمان تأهيل الإصابات، أدهم سيد مسؤولاً للمهمات.