ارتفعت أسعار النقل والمواصلات في مصر بنسبة 21.4%، خلال شهر أغسطس 2025 على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فيما تراجعت أسعارها على أساس شهري بنسبة طفيفة بلغت 0.3%، مقارنة بشهر يوليو الماضي، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأرجع الإحصاء، أسباب ارتفاع أسعار قسم النقل والمواصلات بنسبة قدرها 21.4%، على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إلى زيادة أسعار شراء المركبات بنسبة 10.6%، وارتفاع إجمالي المنفق على النقل الخاص بنسبة 28.7%، وزيادة خدمات النقل بنسبة 20.1%.

ووفقًا للإحصاء، انخفض قسم النقل والمواصلات بنسبة طفيفة بلغت 0.3%، على أساس شهري، مقارنة بشهر يوليو السابق له، بسبب تراجع أسعار خدمات النقل بنسبة 0.8%، وذلك بالرغم من ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 0.7%، وزيادة المنفق على النقل الخاص بنسبة 0.2%.

وكانت آخر زيادة في أسعار المواد البترولية في إبريل الماضي، حيث قررت لجنة تسعير المواد البترولية حينها، زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين ليصل سعر بنزين 95 إلى نحو 19 جنيها للتر، وسعر بنزين 92 إلى 17.25 جنيه للتر، وبنزين 80 نحو 15.75 جنيه للتر، وارتفع سعر السولار إلى 15.5 جنيه للتر، وسجل الكيروسين نحو 15.5 جنيه للتر.

وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 11.2% خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 13.1% خلال شهر يوليو السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 0.2% عن شهر يوليو الماضي.