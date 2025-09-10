شهدت دور العرض المصرية خلال الأسبوع الحالي منافسة ساخنة بين مجموعة من الأفلام التي تنوعت بين الكوميديا، والأكشن، والدراما الاجتماعية، حيث تصدر فيلم "درويش" الإيرادات محققًا أمس 615 ألف جنيه، ليواصل صدارته لشباك التذاكر، ويصل إجمالي ما حققه بعد 4 أسابيع عرض إلى 45 مليون و454 ألف جنيه بما يوازي 298 ألف تذكرة. تدور أحداثه حول لص بارع يتورط في جريمة قتل لم يرتكبها ليجد نفسه بطلًا في نظر الثوار، ويشارك في بطولته عمرو يوسف ودينا الشربيني، ومن تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

وفي المركز الثاني جاء فيلم "الشاطر" بإيرادات 429 ألف جنيه أمس، ليصل بإجمالي إيراداته بعد 8 أسابيع عرض إلى 101 مليون و776 ألف جنيه بما يوازي 710 آلاف تذكرة. الفيلم من بطولة أمير كرارة وهنا الزاهد، وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن حول دوبلير يتورط في سلسلة مشكلات بسبب طبيعة عمله.

أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم "ماما وبابا" الذي حصد 340 ألف جنيه أمس، لترتفع حصيلته بعد أسبوعين إلى 10 ملايين و37 ألف جنيه بما يعادل 64 ألف تذكرة. الفيلم بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن "توتا"، وإخراج أحمد القيعى، ويدور حول زوجين تتبدل حياتهما تمامًا بعد حادث غريب يقلب الأدوار بينهما.

وجاء فيلم "روكي الغلابة" في المركز الرابع محققًا أمس 275 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات بلغ 53 مليون و224 ألف جنيه بعد 6 أسابيع عرض، بما يعادل 342 ألف تذكرة. العمل من بطولة دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، وتأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه حول فتاة من بيئة ريفية تدخل عالم الملاكمة لتجد نفسها في مغامرات مليئة بالمفارقات.

بينما احتل فيلم "ضي: سيرة أهل الضي" المركز الخامس، محققًا 282 ألف جنيه أمس، بإجمالي 2 مليون و140 ألف جنيه في أسبوعه الأول، بما يوازي 14 ألف تذكرة. الفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي، وبطولة بدر محمد وأسيل عمران، وتدور أحداثه حول فتى نوبي ألبينو يتمتع بصوت ذهبي ويسعى لتحقيق حلمه في الغناء رغم صعوبات الحياة.

وفي المركز السادس جاء فيلم "أحمد وأحمد" محققًا 50 ألف جنيه أمس، ليصل إجمالي إيراداته بعد 10 أسابيع عرض إلى 70 مليون و380 ألف جنيه بما يوازي 492 ألف تذكرة. الفيلم بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ممزوج بالأكشن حول مهندس ديكور يكتشف أن خاله هو العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية.

أما فيلم "المشروع X" فجاء في المركز السابع بإيرادات بلغت 16 ألفًا و254 جنيهًا أمس، ليصل إجمالي إيراداته إلى 141 مليون و572 ألف جنيه بعد 16 أسبوعًا عرض، بما يعادل مليونًا و65 ألف تذكرة. الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويحتل المركز الثالث في قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية.

وفي المركز الأخير جاء فيلم "ريستارت" محققًا 16 ألف جنيه أمس، ليصل إجمالي إيراداته إلى 95 مليون و310 آلاف جنيه بعد 15 أسبوعًا عرض، بما يعادل 737 ألف تذكرة. الفيلم من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول مهندس هواتف يسعى للشهرة عبر الإنترنت رفقة أسرته.

وبذلك يعكس المشهد الحالي في شباك التذاكر المصري تنوعًا كبيرًا في الموضوعات والأنماط السينمائية، بين الكوميديا الاجتماعية، والتشويق التاريخي، والدراما الغنائية، في سباق يحدد توجهات الجمهور ويعيد رسم خريطة السينما المحلية.