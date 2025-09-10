وزير الدفاع الألماني: انتهاك الأجواء البولندية استفزاز لحلف الناتو بأسره

صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأن اختراق طائرات مسيّرة عسكرية روسية للأجواء البولندية يُعَدُّ انتهاكا غير مسبوق للمجال الجوي.

وبعد إلقائه كلمة في البرلمان الألماني، قال بيستوريوس أمام صحفيين اليوم الأربعاء إن ألمانيا تدعم جميع الخطوات التي من شأنها أن تضمن أمن بولندا وأوروبا، وأردف أن هذا يشمل أيضًا عملية التشاور في إطار حلف شمال الأطلسي "ناتو" التي أطلقتها بولندا بموجب المادة الرابعة من ميثاق الحلف.

وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي عبر مسيرات روسية أمر غير مقبول، ولاسيما هذا الانتهاك، مضيفا أنها تشكل "استفزازًا متعمدًا ليس فقط لبولندا وحدها. ويجب التأكيد على ذلك بوضوح". وتابع: "إنه استفزاز لحلف الناتو بأسره ولنظامنا الأمني الأوروبي".

وأوضح أن هذه الأفعال ترجع إلى رغبة روسيا في إثارة حالة من انعدام الأمن، واستطرد:" لكنني أستطيع أن أؤكد لموسكو أن هذه الاستراتيجية لن تنجح. ولن تنجح في المستقبل أيضًا. نحن نأخذ استعدادنا. ونحن كشركاء في الحلف نقف بحزم معا على نحو شديد الوضوح".

وأشار إلى أن الرد المشترك سيكون "حاسمًا من جهة، ومتزنًا للغاية من جهة أخرى".

كما أكد أهمية المشاورات بموجب المادة الرابعة من ميثاق الناتو، قائلاً: "آخر مرة تم فيها تفعيل هذه الآلية كانت بعد وقت قصير من بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. وهذا يوضح أننا هنا لا نتحدث عن أمر بسيط، وأن الناتو سيتخذ موقفًا إزاءه".