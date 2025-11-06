يامال ينقذ برشلونة من فخ كلوب بروج في دوري الأبطال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعادل فريق برشلونة بشق الأنفس أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3 / 3، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم الفريق البلجيكي في النتيجة ثلاث مرات بأهداف نيكولو تريسولدي وكارلوس فوربس "ثنائية" في الدقائق 6 و17 و63.

وأدرك برشلونة التعادل ثلاث مرات بأهداف فيران توريس ولامين يامال وكريستوس تزوليس لاعب كلوب بروج بالخطأ في مرمى فريقه بالدقائق 8 و61 و77.

رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الحادي عشر، ويستعد لاختبار جديد خارج ملعبه ولكن أكثر صعوبة أمام تشيلسي الإنجليزي يوم 25 نوفمبر.

أما كلوب بروج البلجيكي رفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني والعشرين، ويخرج في الجولة القادمة لمواجهة سبورتنج لشبونة في البرتغال يوم 26 من الشهر الجاري.