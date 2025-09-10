صفقة ليفربول الجديدة تظهر في التدريبات الجماعية

ظهر المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك للمرة الأولى في تدريبات ناديه الجديد ليفربول، بعد أيام من إتمام انتقاله قادمًا من نيوكاسل يونايتد في صفقة قياسية بلغت قيمتها نحو 125 مليون جنيه إسترليني، لتُصبح واحدة من أغلى الصفقات في تاريخ البريميرليج.

وشارك إيزاك في التدريبات الجماعية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب أرين سلوت، حيث خضع لبرنامج تأهيلي خاص، تمهيدًا لإدماجه بشكل تدريجي ضمن المجموعة الأساسية. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع جاهزيته البدنية بعد فترة من الغياب عن المشاركة الجماعية مع فريقه السابق بسبب تعقيدات انتقاله.

وكان اللاعب قد قضى الأسابيع الأخيرة يتدرب بشكل منفرد، ما دفع ليفربول بالتنسيق مع الطاقم الطبي للمنتخب السويدي إلى إعداد خطة متكاملة لإعادة تأهيله دون تعريضه لمخاطر الإصابات.