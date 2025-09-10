المتظاهرون في نيبال يطالبون بتولي رئيسة المحكمة العليا السابقة رئاسة الحكومة بالوكالة

نشر الجيش النيبالي قواته في شوارع العاصمة، كاتماندو، اليوم الأربعاء، وأصدر أوامره للسكان بالبقاء في المنازل، في محاولة لاستعادة النظام بعد أن اقتحم عشرات الآلاف من المتظاهرين مبان حكومية وأضرموا فيها النار وهاجموا سياسيين.

وبدأت مفاوضات بين ممثلي الحكومة والمتظاهرين خلال النهار في مقر قيادة النيبالي، لكن لم يتم التوصل إلى أي قرار.

وقال ريهان راج دانجال، ممثل المتظاهرين، إنهم اقترحوا أن تتولى سوشيلا كاركي، رئيسة المحكمة العليا السابقة، رئاسة حكومة بالوكالة.

وتعد كاركي المرأة الوحيدة التي شغلت منصب رئاسة المحكمة العليا في نيبال. وقد تولت هذا المنصب في الفترة بين عامي 2016 و2017، وهي شخصية تحظى بشعبية.

وتجمع حشد صغير خارج مقر قيادة الجيش، وعبر بعضهم عن معارضته لاختيار كاركي رئيسة للحكومة بالوكالة.

ويبدو أن القوات المسلحة المتمركزة في المناطق الرئيسية من كاتماندو قد أعادت بعض السيطرة إلى المدينة التي اجتاحتها أعمال العنف والفوضى خلال الأيام الماضية.