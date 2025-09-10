روسيا تنفي استهدافها مواقع في بولندا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أنها شنت هجمات مكثفة على أهداف عسكرية في أوكرانيا، ليلة الثلاثاء، إلا أنها لم تستهدف مواقعا في بولندا خلال ذلك.

جاء ذلك في بيان ردا على اتهامات بولندية بانتهاك مسيرات روسية أجواءها.

وقالت الوزارة إن "المسيرات التي يُدّعَى أنها انتهكت الأجواء البولندية مداها الأبعد 700 كلم".

وأضافت أن المسيرات لم تستهدف مواقعا في بولندا خلال شنها هجمات على أوكرانيا.

وأعربت الدفاع الروسية عن استعداد موسكو لمناقشة الحادثة مع الجانب البولندي.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت قيادة عمليات القوات المسلحة البولندية في بيان، بوقوع انتهاكات "غير مسبوقة" للمجال الجوي لبلادها مساء الثلاثاء، خلال "هجوم روسي" على الأراضي الأوكرانية.

وأعلنت القوات البولندية تفعيل الإجراءات الدفاعية على الفور، وقالت إنها وحلفاءها رصدت بواسطة الرادارات "عشرات الأجسام التي قد تُشكل تهديداً، واتُّخذ قرار بتحييدها، وإسقاط بعضها".