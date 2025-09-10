الاتحاد البرازيلي يدعو لقرارات حاسمة بعد شكاوى ضد التحكيم والشرطة في بوليفيا

طالب سمير زود، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، المسؤولين عن اللعب باتخاذ قرارات حاسمة، بعدما زعم أن منتخب بلاده واجه التحكيم وحاملي الكرات والشرطة في الخسارة أمام بوليفيا في تصفيات كأس العالم.

وفجر منتخب بوليفيا مفاجأة مدوية بفوزه 1 / صفر بهدف من ركلة جزاء، ليتأهل لمرحلة ملحق الأدوار الإقصائية، بينما كان المنتخب البرازيلي بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي، قد ضمن التأهل بالفعل قبل المباراة لمونديال 2026.

وصرح زود عبر قناة (تي إن تي سبورتس) "أشعر بحزن شديد منذ وصولنا إلى بوليفيا، لقد عشنا كل ما هو ضد كرة القدم في ظل إقامة المباراة على ارتفاع 4 آلاف متر فوق سطح البحر".

وأضاف "لقد لعبنا ضد التحكيم والشرطة وحاملي الكرات الذين أخفوا الكرات من الملعب".

وتابع "للأسف الوضع كان كارثيا، كل ما حدث لا علاقة له بكرة القدم العالمية أو كرة القدم في أمريكا الجنوبية".

وانتقل رئيس الاتحاد البرازيلي لانتقاد حكم المباراة ومساعديه، قائلا "من الصعب أن تلعب مباراة في ارتفاع شاهق فوق سطح البحر، والأصعب أن تواجه منافسا بـ14 لاعبا".

وشدد "لذا أتمنى أن يتخذ اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) إجراءات مشددة، لأننا رصدنا كل ما تعرضنا له داخل أرض الملعب، إنها تجاوزات مؤسفة وغير مقبولة".

واشتكى سمير زود أيضا من الشرطة البوليفية، قائلا "لقد تعاملت معنا بعنف شديد سواء اللاعبين أو الجهاز الفني، بشكل لم نتوقعه".

استطرد "دائما ما نستقبل منافسينا بشكل رائع في البرازيل، ونوفر لهم كل التسهيلات، ولكن عندما نلعب خارج ملعبنا وخاصة هنا في بوليفيا، تكون الأوضاع سخيفة للغاية".

وأتم تصريحاته "أنا غاضب للغاية، وأتمنى أن يتخذ (كونميبول) إجراء حاسما لتفادي تكرار ذلك مستقبلا، وأن يتم التعامل في إطار رسمي".