صحفية الشروق تفوز بجائزة التغطية الخارجية بمسابقة جوائز الصحافة المصرية عن سلسلة موضوعات للحرب في السودان

اعتمد مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية "دورة محمود عوض 2025م"، وأسماء الفائزين في المسابقة بعد انتهاء لجان التحكيم من أداء عملها، ووضع حيثيات اختيارها للأعمال الفائزة.
وقررت لجنة تحكيم مسابقة جوائز الصحافة المصرية (دورة محمود عوض 2025)، منح جائزة جائزة محمد عيسى الشرقاوي للتغطية الخارجية مناصفة بين الزميلة سمر إبراهيم جريدة "الشروق" عن (سلسلة موضوعات لتغطية الحرب في السودان)، والزميلة آلاء حمزة جريدة "الأسبوع" عن سلسلة موضوعات بعنوان (كسر العزلة عن القطاع.. رحلة توثيق المأساة الإنسانية لأهالي غزة خلال العدوان الصهيوني).