الأربعاء 10 سبتمبر 2025 5:20 م القاهرة
صحفية الشروق تفوز بجائزة التغطية الخارجية بمسابقة جوائز الصحافة المصرية عن سلسلة موضوعات للحرب في السودان

سمر إبراهيم
سمر إبراهيم

نشر في: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 5:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 5:10 م

اعتمد مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية "دورة محمود عوض 2025م"، وأسماء الفائزين في المسابقة بعد انتهاء لجان التحكيم من أداء عملها، ووضع حيثيات اختيارها للأعمال الفائزة.

وقررت لجنة تحكيم مسابقة جوائز الصحافة المصرية (دورة محمود عوض 2025)، منح جائزة جائزة محمد عيسى الشرقاوي للتغطية الخارجية مناصفة بين الزميلة سمر إبراهيم جريدة "الشروق" عن (سلسلة موضوعات لتغطية الحرب في السودان)، والزميلة آلاء حمزة جريدة "الأسبوع" عن سلسلة موضوعات بعنوان (كسر العزلة عن القطاع.. رحلة توثيق المأساة الإنسانية لأهالي غزة خلال العدوان الصهيوني).

 

ويمكن الاطلاع على موضوعات السلسلة الفائزة بالجائزة للزميلة سمر إبراهيم وتصفحها عبر الروابط التالية:

 

عبدالله حمدوك لـ الشروق: نأمل بمساهمة مؤتمر القاهرة في وقف الحرب بالسودان ومعالجة الكارثة الإنسانية

 

رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال لـ«الشروق»: لا بديل عن سودان جديد علمانى ديمقراطى

 

البرهان يكشف لـ الشروق تفاصيل اقتراح الحكومة السودانية لآلية المراقبة لتنفيذ اتفاق جدة

 

الشروق داخل معسكرات النازحين فى السودان.. حكايات الفرار من الموت العاجل إلى الموت البطىء (1-2)

 

الشروق داخل معسكرات النازحين فى السودان.. حكايات الفرار من الموت العاجل إلى الموت البطيء (2-2)

 

المتحدث الوطني باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان لـ«الشروق»: سكان 14 منطقة سودانية يعيشون في ظروف أشبه بالمجاعة

 

«الشروق» تستمع لشهادات ضحايا «الإذلال الجنسى» على يد «الدعم السريع» بالسودان

 

مساعد القائد العام للجيش السودانى الفريق أول ركن ياسر العطا لـ «الشروق»: نتقدم ميدانيًّا فى جميع محاور القتال

 

حجب القمر.. قصة إجلاء الراهبات الكاثوليك من الخرطوم لإنقاذهن من ويلات الحرب؟

 

الشروق ترصد أهوال ومآسي الحرب بالمناطق المحررة من الدعم السريع في مدينة بحري بالسودان

 

«الشروق» تتجول فى أم درمان القديمة لرصد بقايا حياة دمرتها الحرب

 

حوار| وزير الصحة السوداني: 25 مليون سوداني يحتاجون إلى الدعم الصحي.. ولم نسجل أي حالة جدري القرود

 

حوار| وزير العدل السوداني: الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب.. ونستعد لملاحقتها وداعميها أمام المحاكم الدولية

 

هل لا زال اتفاق سلام جوبا ساريا بعد 4 سنوات من إقراره؟ قانونيون وموقعون عليه يجيبون

 

النائب العام السودانى محمد الفاتح طيفور لـ «الشروق»: تقرير بعثة تقصى الحقائق الأممية سياسى بامتياز ولا يدعم الشعب السودانى

 

 

