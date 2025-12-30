ميدفيديف: حاصد الأرواح قادم قريبا لـ زيلينسكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هدد الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالموت الوشيك، وذلك في رسالة نصية مليئة بالإهانات عبر تطبيق "تليجرام".

وأشار ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والمعروف بخطاباته اللاذعة ضد أوكرانيا وحلفائها، إلى خطاب زيلينسكي الذي ألقاه بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس)، قائلا إن الرئيس الأوكراني تمنى الموت "لشخص ما"، يفترض أنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ميدفيديف: "من الواضح للجميع أنه لا يتمنى الموت لـ /شخص واحد/ فحسب، بل لنا جميعا ولبلدنا. وهو لا يكتفي بالتمني فقط، بل أصدر تعليمات أيضا بشن هجمات واسعة النطاق".

وأضاف: "لن أكتب هنا عن موته العنيف، رغم أن حاصد الأرواح يتربص بهذا الوغد الآن".

ولم يذكر ميدفيديف اسم زيلينسكي صراحة، بل استخدم سلسلة من الشتائم والعبارات البذيئة للإشارة إلى الرئيس الأوكراني.

وقال ميدفيديف "وبعد وفاة زيلينسكي الوشيكة، اقترح عرض جثته المحفوظة /لأغراض علمية/ في متحف كونستكاميرا العام بمدينة سان بطرسبرج".