وزير قطاع الأعمال: خطة جديدة لعلاج مشكلات المديونيات

قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، إن سداد المديونيات من الأساليب الأفضل لتحسين أداء الأصول، لذلك وضعنا خطة جديدة لعلاج هذه المشكلة في بعض الشركات.

وأضاف شيمى، خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير اليوم الثلاثاء، لاستعراض نشاط العام، إن من الشركات التي جرى معالجة مديونياتها القابضة للأدوية والتي كانت المديونيات تبلغ ٦٠٠ مليون جنيه، وسعينا للحصول على اعفاء من غرامات التأخير ما قلص المديونية إلى النصف تقريبا".

وأوضح وزير قطاع الأعمال، إنه جرى تنفيذ تسوية لقضية مديونيات شركة المعمورة، والتي تمتد لـ٢٥ عاما.