استقرار أسعار القمح مع استمرار تباطؤ المباحثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا

توقف تراجع أسعار القمح مؤخرا على خلفية مواجهة المفاوضات لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهما من كبار منتجي القمح، تعقيدات جديدة في بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة في شيكاغو بنسبة تصل إلى 5ر0% قبل أن تقل مكاسبها، لتظل تحت مستوى 15ر5 دولارا للبوشل. وشهدت أسعار الذرة أكبر انخفاض لها خلال أكثر من شهر أمس الإثنين، لكنها استقرت أيضا اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم تشهد أسعار فول الصويا تغيرا يُذكر. ومع انخفاض نشاط التحميل وتراجع المعاملات السوقية قبيل حلول العام الجديد، يراقب التجار التطورات بين أوكرانيا وروسيا.

وواجهت مفاوضات السلام انتكاسات جديدة، أمس الإثنين، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيعيد النظر في موقف بلاده التفاوضي عقب ما تردد عن استهداف طائرات أوكرانية مسيرة لمقر إقامته.

وقال محللو شركة أجريتل في مذكرة إن غياب أي انفراجة ملموسة في مفاوضات السلام قد "حد من تراجع الأسعار".