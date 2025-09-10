أمريكا تعبر عن قلقها إزاء قيود إسبانيا على شحنات الأسلحة إلى إسرائيل

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الإجراءات الأحدث التي أعلنتها الحكومة الإسبانية ضد إسرائيل، والتي تفرض قيودا على دخول السفن والطائرات التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل إلى الموانئ والمجال الجوي الإسباني، تثير القلق البالغ.

وأضاف المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة رويترز اليوم الأربعاء: «من المقلق جدا أن تختار إسبانيا، عضو حلف شمال الأطلسي، فرض قيود على العمليات الأمريكية وتتخلى عن إسرائيل في نفس اليوم الذي قُتل فيه ستة أشخاص في القدس. هذه الإجراءات تشجع الإرهابيين».

ولم يرد متحدث باسم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث حتى الآن على طلب للتعليق، بحسب الوكالة.

وأمس الثلاثاء، أعلنت إسبانيا، أنّها ستزيد الضغط على إسرائيل بمنع السفن والطائرات المتجهة إلى تل أبيب، والتى تحمل أسلحة، من الرسو فى الموانئ الإسبانية أو دخول المجال الجوى الإسباني.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن حكومته ستزيد الضغط على إسرائيل بمنع السفن والطائرات المتجهة إليها والتي تحمل أسلحة، من الرسو في الموانئ الإسبانية أو دخول المجال الجوى الإسبانس.

وأضاف: «قررنا منع ناقلات الوقود التى تزود الجيش الإسرائيلى بالوقود من الرسو فى موانئنا».

وتابع: «صدر قرار بإغلاق موانئنا أمام البواخر التى تحمل أسلحة ومنظومات دفاعية إلى إسرائيل، والحكومة ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل».