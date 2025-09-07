المصرية للاتصالات: موافقة مبدئية على عرض «هيليوس للاستثمار» للشراكة في مجمع مراكز البيانات الإقليمي RDH

• بغرض التوسع في النشاط

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن قرار مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 3 سبتمبر 2025 بالموافقة المبدئية على العرض الملزم المقدم من شركة هيليوس للاستثمار (Helios Investments)للاستحواذ على نسبة تتراوح بين ٧٥٪ و٨٠٪ من شركة تابعة ستتملك مجمع مراكز البيانات الإقليمي RDH لتصبح شراكة بين الطرفين في مجال نشاط مراكز البيانات في مصر، وذلك عقب إتمام إعادة هيكلة الأصول محل الصفقة في هذه الشركة، وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، لتصبح نسبة المستثمر في هذه الشركة المشتركة من ٧٥٪ إلى ٨٠٪ ونسبة الشركة من ٢٠٪ إلى ٢٥٪. كما وافق المجلس على توقيع اتفاقيات المبادئ الخاصة بشروط وأحكام الصفقة ووافق على تعيين أحد المستشارين الماليين المستقلين من المقيدين في الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد القيمة العادلة لمجمع مراكز البيانات الإقليمي. RDH

ويتضمن عرض هيليوس للاستثمار تقييمًا ل١٠٠٪ من مجمع مراكز البيانات لا يقل عن مبلغ وقدره 230 مليون دولار أمريكي على أن يتم سداد مقابل الصفقة للشركة المصرية للاتصالات بناء على هذا التقييم عند إتمام الصفقة. مع إمكانية زيادة هذا التقييم ليصبح بحد أقصى 260 مليون دولار أمريكي في ضوء تحقق بعض مؤشرات الأداء، كما سيتم تفصيله في العقود النهائية.

ويظل إتمام الصفقة والتوقيع على العقود النهائية مرهونًا باستيفاء عدد من الشروط، تشمل الاتفاق على كافة الشروط والأحكام النهائية للعقود، وإتمام عملية إعادة هيكلة مجمع مراكز البيانات الإقليمي RDH في شركة تابعة للمصرية للاتصالات، واعتماد دراسة القيمة العادلة التي سيعدها المستشار المالي المستقل والحصول على الموافقات الداخلية لدى الشركة واستيفاء كافة المتطلبات المنصوص عليها في المادة (٤٣ مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة.

وتقوم شركة إي أف جي هيرميس بدور المستشار المالي الحصري للصفقة. كما يقوم كل من مكتب أدسيرو، راجي سليمان ومشاركوه ومكتب ألن وأوفري شيرمان بدور المستشارين القانونيين للشركة المصرية للاتصالات.