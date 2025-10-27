الاعلان عن وظائف للعمل بالمدارس المصرية الألمانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الشركة المسئولة عن إدارة المدارس المصرية الألمانية عن توفير وظائف للمعلمين للعمل بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي المقبل 2026-2027.

وأوضحت أن العمل بالمدارس المصرية الألمانية والتي تقوم بتدريس اللغة الألمانية من مرحلة رياض الأطفال في الأماكن التالية: 6 أكتوبر – القاهرة الجديدة – الإسكندرية – الغردقة –أسيوط.

وأشارت إلى الوظائف المطلوبة وهي: مدير المدرسة، أخصائي اجتماعي (رياض أطفال)، معلم رياض أطفال تعليم اللغة الألمانية مساعدي معلم لغة ألمانية (رياض أطفال)، معلم لغة عربية رياض أطفال، مساعدي معلم لغة عربية (رياض أطفال)، معلم تربية رياضية (رياض أطفال)، معلم تربية موسيقية (رياض أطفال)، معلم تربية فنية (رياض أطفال).

وأكدت أن آخر موعد لتقديم طلبات التوظيف 5 نوفمبر المقبل.

يذكر أن مشروع انشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية مبادرة من وزارة التربية والتعليم المصرية بدعم من السفارة الألمانية ومعهد جوته والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج.