 قوة إسرائيلية خاصة تعتقل قياديا بحماس بعد ضرب وتقييد أبنائه
الإثنين 27 أكتوبر 2025 1:39 م القاهرة
قوة إسرائيلية خاصة تعتقل قياديا بحماس بعد ضرب وتقييد أبنائه

وكالات
نشر في: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 11:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 11:13 ص

اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة، فجر الاثنين، القيادي في حركة حماس جمال الطويل، من منزله بحي أم الشرايط في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة خاصة من جنود الاحتلال اقتحمت منزل الشيخ الطويل واعتقلته، بحسب وكالة شهاب الفلسطينية.

وتخلل عملية الاقتحام، اعتداء عناصر القوة الإسرائيلية بالضرب على أبناء الطويل وتقييدهم.

والطويل من أبرز قيادات حماس برام الله، حيث أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 17 عاما متفرقة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقضى الطويل أغلب هذه السنين، في الاعتقال الإداري، دون أن توجه له تهم واضحة.

