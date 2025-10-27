أبو الغيط يتوجه لبيروت في زيارة تستغرق يومين

يتوجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى بيروت، اليوم الاثنين، في زيارة تستغرق يومين.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أنه من المقرر أن يحضر أبوالغيط افتتاح الدورة ٢١ من ملتقى الإعلام العربي، وكذلك المؤتمر الإقليمي حول التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب، والذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل اللبنانية، وبرعاية رئيس لبنان.

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط سيقوم كذلك بعقد لقاءات مع رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب بهدف التأكيد على وقوف الجامعة العربية مع الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، لاسيما مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان.