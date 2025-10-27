جيش الاحتلال يرد على اتهامه باستهداف قوة اليونيفيل بلبنان ويقدم رواية مزعومة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات اليونيفيل الأممية أطلقت النار على مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة إكس: «لتوضيح الأمور أسقطت مسيرة درون تابعة للجيش الإسرائيلي أمس في منطقة كفركلا في جنوب لبنان خلال نشاط روتيني لجمع المعلومات والاستطلاع».

وأضاف: «تبين من التحقيق الأولي أن قوات اليونيفيل التي تواجدت بالقرب من المكان أطلقت النار بشكل متعمد نحو الدرون وذلك رغم عدم تشكيله أي تهديد عليها».

وأشار إلى أنه بعد إسقاط الدرون ألقت قوات الجيش الإسرائيلي قنبلة يدوية على المنطقة التي شهدت إسقاط الدرون.

وتابع زاعمًا: «نؤكد أنه لم يتم إطلاق النار صوب قوات اليونيفيل حيث ستتم مواصلة فحص الحادث عبر قنوات الارتباط العسكرية».

لتوضيح الأمور: أسقطت مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع أمس في منطقة كفركلا في جنوب لبنان خلال نشاط روتيني لجمع المعلومات والاستطلاع حيث تبين من التحقيق الاولي ان قوات اليونيفيل التي تواجدت بالقرب من المكان أطلقت النار بشكل متعمد نحو الدرون وذلك رغم عدم تشكيله أي تهديد عليها.



بعد… https://t.co/1tUGpm8vbV — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 27, 2025

وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، قد اتهمت جيش الاحتلال بإسقاط قنبلة قرب قوة لها وإطلاق النار عليها.

وقالت القوة الأممية: «عند حوالي الساعة 5:45 من مساء الأحد، اقتربت مسيّرة إسرائيلية من دورية تابعة لليونيفيل قرب بلدة كفركلا وألقت قنبلة».

تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام:



عند حوالي الساعة 5:45 من مساء اليوم (الأحد)، اقتربت مسيّرة إسرائيلية من دورية تابعة لليونيفيل قرب بلدة كفركلا وألقت قنبلة. وبعد لحظات، أطلقت دبابة إسرائيلية النار باتجاه قوات حفظ السلام. https://t.co/L9PVIdSMZY — UNIFIL Arabic (@UNIFILArabic) October 26, 2025

وأضافت: «بعد لحظات، أطلقت دبابة إسرائيلية النار باتجاه قوات حفظ السلام».

وتابعت: «لحسن الحظ، لم تُلحق أي إصابات أو أضرار بأفراد اليونيفيل أو معداتهم».

وأوضحت أن هذا جاء عقب حادثة سابقة في الموقع نفسه، حيث حلقت مسيّرة إسرائيلية فوق دورية اليونيفيل بشكل عدواني، فيما اتخذت قوات حفظ السلام الإجراءات الدفاعية اللازمة لعزل المسيّرة.

لحسن الحظ، لم تُلحق أي إصابات أو أضرار بأفراد اليونيفيل أو معداتهم.



جاء ذلك عقب حادثة سابقة في الموقع نفسه، حيث حلقت مسيّرة إسرائيلية فوق دورية اليونيفيل بشكل عدواني. وقد اتخذت قوات حفظ السلام الإجراءات الدفاعية اللازمة لعزل المسيّرة. — UNIFIL Arabic (@UNIFILArabic) October 26, 2025

وختمت بالقول: «تُشكّل هذه الأفعال التي قام بها الجيش الإسرائيلي انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وسيادة لبنان، وتُظهر استخفافًا بسلامة وأمن جنود حفظ السلام الذين يُنفّذون المهام التي كلفهم بها مجلس الأمن في جنوب لبنان».