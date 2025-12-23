شعبة الاتصالات: أسعار الهواتف سترتفع مطلع العام المقبل بسبب عجز الرامات

قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الهواتف المحمولة في مصر سترتفع مطلع العام المقبل، بسبب التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والطلب الكبير على الشرائح “الرامات” والتي تُستخدم في جميع الهواتف المحمولة.

وأضاف "طلعت" خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة والناس، أمس الاثنين، أن هذه الشرائح تشهد عجزًا، ما أثر على الأسعار بشكل ملحوظ، موضحًا أن الزيادة لم تبدأ بعد وهناك شركة واحدة هي التي أرسلت أوراقها بزيادة الأسعار

بنسبة 5٪؜ وذلك في يناير المقبل.

ولفت إلى أن الزيادة المتوقعة في الهواتف منخفضة ومتوسطة السعر تصل إلى نحو 5%، بينما قد تصل إلى حوالي 10% في الهواتف العالية السعر، موضحًا أن مصر لا تقوم بتصنيع هذه الشرائح.