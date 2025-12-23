أكد حسام حسن، مدرب منتخب مصر، أن محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، كان يمر بفترة صعبة مع فريق ليفربول.

وانتصر منتخب مصر على زيمبابوي مساء الإثنين، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "أهدرنا أكثر من فرصة للتهديف والحظ لم يحالفنا وهذه هي كرة القدم، كما أهدرنا هدفين مؤكدين في الدقائق الأولى من المباراة ضد زيمبابوي".

وأضاف: "كنا الأفضل طوال المباراة وأهدرنا العديد من الأهداف، و⁠ضربة البداية كما قلت تكون صعبة".

وأكمل مدرب منتخب مصر: "الأهم الفوز في هذه المباريات وتحقيق الثلاث نقاط، والأداء في المباريات المقبلة سيتطور للأفضل".

وواصل حسام حسن: "نستعد من الآن لمباراة جنوب أفريقيا".

كما تابع: "غيرنا طريقة اللعب بعدما تأخرنا بهدف وتم تغيير إمام عاشور ونزول مصطفي محمد لزيادة الفاعلية الهجومية".

ثم واصل: "أشكر جميع اللاعبين على مجهودهم في المباراة، كما أشكر الجماهير المصرية التي تواجدت في المدرجات".

قبل أن ينهي: "⁠محمد صلاح لاعب كبير ودائمًا يتواجد في الوقت المناسب، وكان يمر بفترة صعبة مؤخرا مع ناديه، وأشكر جميع اللاعبين".