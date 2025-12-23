 حسام حسن: صلاح مر بظروف صعبة مع ليفربول.. ونستعد لمواجهة جنوب أفريقيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 1:47 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟

النتـائـج تصويت

حسام حسن: صلاح مر بظروف صعبة مع ليفربول.. ونستعد لمواجهة جنوب أفريقيا

الشروق
نشر في: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 1:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 1:21 ص

أكد حسام حسن، مدرب منتخب مصر، أن محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، كان يمر بفترة صعبة مع فريق ليفربول.

وانتصر منتخب مصر على زيمبابوي مساء الإثنين، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "أهدرنا أكثر من فرصة للتهديف والحظ لم يحالفنا وهذه هي كرة القدم، كما أهدرنا هدفين مؤكدين في الدقائق الأولى من المباراة ضد زيمبابوي".

وأضاف: "كنا الأفضل طوال المباراة وأهدرنا العديد من الأهداف، و⁠ضربة البداية كما قلت تكون صعبة".

وأكمل مدرب منتخب مصر: "الأهم الفوز في هذه المباريات وتحقيق الثلاث نقاط، والأداء في المباريات المقبلة سيتطور للأفضل".

وواصل حسام حسن: "نستعد من الآن لمباراة جنوب أفريقيا".

كما تابع: "غيرنا طريقة اللعب بعدما تأخرنا بهدف وتم تغيير إمام عاشور ونزول مصطفي محمد لزيادة الفاعلية الهجومية".

ثم واصل: "أشكر جميع اللاعبين على مجهودهم في المباراة، كما أشكر الجماهير المصرية التي تواجدت في المدرجات".

قبل أن ينهي: "⁠محمد صلاح لاعب كبير ودائمًا يتواجد في الوقت المناسب، وكان يمر بفترة صعبة مؤخرا مع ناديه، وأشكر جميع اللاعبين".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك