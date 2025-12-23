محافظة الجيزة تنفي شائعات إزالة بعض العقارات بالعمرانية والطالبية

نفى محمد مرعي سكرتير عام محافظة الجيزة ما تردد من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إزالة بعض العقارات بمنطقتي الطالبية والعمرانية على خلفية إنشاء طريق الإخلاص.

وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحياة"، إن طريق الإخلاص محور أساسي للربط بين المريوطية و محور كمال عامر، معلقًا: "معندناش فيه أي نزع ملكية ولا ازالات".

وأضاف أن العمل على هذه المحور بدأ منذ يونيو الماضي، بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى، مؤكدًا أن عملية الإنشاء تتم وفق الجدول الزمني المجّهز بالتعاون مع وزارة الإسكان.

ولفت إلى عملية تطور هذا المحور بداية من طريق، ثم محور رئيسي ثم طريق سطحي بجوار منطقة عمرو بن العاص، مشيرًا إلى وجود خطط تحويله لكوبري علوي تسهيلًا لحركة المرور.

وأكد أنه حتى اللحظة لم تتخذ أي قرارات إزالة أو نزع ملكية، مشددًا على أن المحافظة تجنبت أي مساس بالملكيات الخاصة بالمواطنين.