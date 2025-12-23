قال لواء أركان حرب محمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني، إن الثاني الميداني مسئول عن تأمين 110كم من إجمالي طول قناة السويس البالغ 193كم، بالإضافة للتوسعة الجديدة بطول 72كم.

وأضاف خلال تصريحات للإعلامي أحمد سالم عبر برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON E" مساء اليوم الإثنين، أنه لضمان استمرار الملاحة الدولية في القناة وتأمينها من التهديدات المحتملة، تم تشكيل فوج خاص لتأمينها.

ولفت إلى أن هذا الفوج مجهز بكافة الإمكانات والوسائل المتطورة اللازمة للقيام بعمليات التأمين، بالإضافة لوجود نقاط تأمين ثابتة ودوريات متحركة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس.

ونوه إلى التنسيق بين الثاني الميداني مع الجيش الثالث الميداني، وقيادات القوات البحرية والجوية، وحرس الحدود، بجانب إدارة الحرب الكيميائية والإلكترونية، لضمان استقرار وتأمين قناة السويس.

وعلق قائلًا: "الجهود اللي شغالة لتأمين القناة هي الهدف والسبب الرئيسي لاستمرار الملاحة حتى الآن".

وذكر أهمية قناة السويس كمصدر للدخل القومي وعنصر رئيسي لدعم الاقتصاد، وتوفير العملة الصعبة، قائلًا: "قناة السويس بالنسبة لنا رمز وطني للتحدي والإرادة".

وأشار إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء قناة السويس الجديدة اثبتت قدرة المصررين على تحقيق الإنجازات الكبرى رغم التحديات.

وأوضح أن القناة الجديدة اسهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية للمجرى الملاحي، وتقليل زمن عبور السفن، وفتح أفاق الاستثمار والتنمية بهدف تحويل المنطقة لمركزعالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية بالإضافة لتوفير فرص عمل للشباب.

واسترجع احتفالية الذكرى الخمسين لإعادة افتتاح قناة السويس بعد حرب أكتوبر والتي أقيمت بالتعاون مع هيئة قناة السويس في 2025، وإعادة افتتاح النصب التذكاري لجبل مريم الشاهد على بطولات القوات المسلحة في الدفاع عن قناة السويس منذ افتتاحها في 1869.